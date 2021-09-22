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Кабмин хочет, чтобы грузовики весом более 12 тонн платили за проезд по дорогам

Среда, 22 сентября 2021, 15:33
Кабмин хочет, чтобы грузовики весом более 12 тонн платили за проезд по дорогам
Фото kmu.gov.ua

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить плату за пользование дорогами государственного значения для транспортных средств весом более 12 тонн.

Источник: премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 сентября

Прямая речь Шмыгаля: "Логика проекта довольно проста: тысячи километров автодорог в Украине строятся за счет средств налогоплательщиков, то есть всех украинцев. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно из-за грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования".

Детали: По словам премьера, средства от грузовиков будут консолидироваться в Дорожном фонде, и станут дополнительным ресурсом "для создания качественно новой инфраструктуры для всех граждан".

Шмыгаль добавил, что такая инициатива является частью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, поскольку это правило "абсолютного большинства европейских стран".

Предыстория:

  • В декабре 2020 года "Укравтодор" заявил, что дороги, обновленные и построенные в рамках "Большого строительства", всегда будут бесплатными.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Кабинет министровШмыгальдороги
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