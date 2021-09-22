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Кабмин хочет, чтобы грузовики весом более 12 тонн платили за проезд по дорогам

Среда, 22 сентября 2021, 15:33
Фото kmu.gov.ua

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить плату за пользование дорогами государственного значения для транспортных средств весом более 12 тонн.

Источник: премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 сентября

Прямая речь Шмыгаля: "Логика проекта довольно проста: тысячи километров автодорог в Украине строятся за счет средств налогоплательщиков, то есть всех украинцев. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно из-за грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования".

Детали: По словам премьера, средства от грузовиков будут консолидироваться в Дорожном фонде, и станут дополнительным ресурсом "для создания качественно новой инфраструктуры для всех граждан".

Шмыгаль добавил, что такая инициатива является частью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, поскольку это правило "абсолютного большинства европейских стран".

Предыстория:

  • В декабре 2020 года "Укравтодор" заявил, что дороги, обновленные и построенные в рамках "Большого строительства", всегда будут бесплатными.

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министровШмыгальдороги


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