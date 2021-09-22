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Уряд затвердив розширений безвіз з Перу

Середа, 22 вересня 2021, 15:37

Уряд на засідання в середу затвердив угоду з урядом Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Сьогодні затвердили новий безвіз - із Перу… Безвіз із Перу буде не лише для туризму, а і навчання, бізнесу, культурних обмінів. Угода вступить в дію після завершення сторонами внутрішніх процедур", - розповів Кулеба у Twitter.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уїлфредо Салас Бараон підписали угоду між урядами двох держав про скасування візових вимог для короткострокового перебування у липні.

Угода запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для усіх категорій громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

Варто підкреслити, туристичний безвіз з Перу для українців уже діє. Здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів можливе завдяки односторонньому рішенню Перу, ухваленому в 2003 році.

Тепер безвізовий режим розширять на всі типи подорожей: бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки журналістів. 

Теми: Кабінет міністрівбезвіз


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