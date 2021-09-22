Правительство утвердило расширенный безвиз с Перу

Правительство на заседании в среду утвердило соглашение с правительством Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Сегодня утвердили новый безвиз - с Перу... Безвизовый режим с Перу будет не только для туризма, но и для обучения, бизнеса, культурных обменов. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур", - рассказал Кулеба в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфредо Салас Бараон подписали соглашение между правительствами двух государств об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания в июле.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для всех категорий граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Следует подчеркнуть, туристический безвиз с Перу для украинцев уже действует. Осуществление безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней возможно благодаря одностороннему решению Перу, принятому в 2003 году.

Теперь безвизовый режим расширят на все типы путешествий: бизнес, обучение, культурный обмен, поездки журналистов.