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Прикордонники затримали сепаратиста із медалями від окупантів

Середа, 22 вересня 2021, 16:10
Прикордонники затримали сепаратиста із медалями від окупантів
Фото: Херсонський прикордонний загін

На адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники затримали українця, який підтримував російську владу на півострові та входив до незаконних збройних формувань, отримавши ряд "нагород" за це. 

Джерело: Херсонський прикордонний загін у facebook 

Дослівно: "Учора у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Каланчак" прикордонники виявили громадянина України, який входить до так званої організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Деталі: Йдеться про чоловіка 1957 року народження. Він прямував із тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. 

Під час огляду його речей було виявлено медалі "За заслуги перед вітчизною", "За захист Криму", "5 років Кримській весні", "Кримська весна", які він отримав у 2014-2018 роки, та "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму. 

 
Фото: Херсонський прикордонний загін

Окрім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "союз ветеранів свободного полку народного ополчення Республіки Крим". 

Під час перевірки прикордонники з’ясували, що чоловік брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань на території півострова, заворушеннях та нападах з метою захоплення державних організацій. 

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаКрим
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