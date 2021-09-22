Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прикордонники затримали сепаратиста із медалями від окупантів

Середа, 22 вересня 2021, 16:10
Фото: Херсонський прикордонний загін

На адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники затримали українця, який підтримував російську владу на півострові та входив до незаконних збройних формувань, отримавши ряд "нагород" за це. 

Джерело: Херсонський прикордонний загін у facebook 

Дослівно: "Учора у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Каланчак" прикордонники виявили громадянина України, який входить до так званої організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Деталі: Йдеться про чоловіка 1957 року народження. Він прямував із тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. 

Під час огляду його речей було виявлено медалі "За заслуги перед вітчизною", "За захист Криму", "5 років Кримській весні", "Кримська весна", які він отримав у 2014-2018 роки, та "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму. 

 
Фото: Херсонський прикордонний загін

Окрім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "союз ветеранів свободного полку народного ополчення Республіки Крим". 

Під час перевірки прикордонники з’ясували, що чоловік брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань на території півострова, заворушеннях та нападах з метою захоплення державних організацій. 

Українська правда
Теми: Прикордонна службаКрим
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”

інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

На крісло мера Харкова претендують вже п’ятеро

відеоДо України прибув літак з Афганістану – евакуювали до сотні людей

Новини 23 вересня: закон про олігархів, "жовта зона"

Усі новини...
Прикордонна служба
Силовики провели масштабні навчання на кордонах з Росією
"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України
Останні новини
05:50
В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених
04:50
Україна опинилася на 14 місці у світі за поширенням COVID-19
04:00
На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії
03:22
США: Нема ознак, що Іран повертається до переговорів щодо ядерної угоди
02:24
Португалія  зніме більшість з решти карантинних обмежень
01:27
П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США
00:38
відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”
23:53
Виконання закону про олігархів має бути аполітичним – посол Британії
23:35
інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України
22:57
Невідомі злили в мережу QR-код до ковід-сертифікату Макрона
Усі новини...