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Пограничники задержали сепаратиста с медалями оккупантов

Среда, 22 сентября 2021, 16:10
Фото: Херсонский пограничный отряд

На административной границе с временно оккупированным Крымом пограничники задержали украинца который поддерживал российскую власть на полуострове и входил в незаконных вооруженных формирований, получив ряд "наград" за это.

Источник: Херсонский пограничный отряд в facebook

Дословно: "Вчера в контрольном пункте въезда-выезда" Каланчак "пограничники обнаружили гражданина Украины, который входит в так называемую организации" Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым ".

Детали: Речь идет о мужчине 1957 года рождения. Он направлялся из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

При осмотре его вещей были обнаружены медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет Крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014-2018 годы, и которые "завизированы" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма.

 
Фото: Херсонский пограничный отряд

Кроме того, мужчина имеет удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Во время проверки пограничники выяснили, что мужчина принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории полуострова, завершенных и нападениях с целью захвата государственных организаций.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаКрым
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