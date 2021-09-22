Макрон і Байден поговорять на тлі скандалу з контрактом на субмарини

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон вперше проведуть особисту розмову після того, як "перехоплення" багатомільярдного контракту на будівництво субмарин для Австралії створило напругу у відносинах між Францією і США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

Розмова лідерів має відбутися у телефонному форматі 22 вересня, повідомив речник уряду Франції Габріель Атталь.

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, розмову ініціював Джо Байден і головною її темою будуть шляхи виходу з кризи довіри, що виникла між Парижем і Вашингтоном.

Еммануель Макрон прагне почути пояснення з приводу того, як США приймали рішення залишити Францію осторонь.

Нагадаємо, створення нового оборонного альянсу Aukus між Австралією, США та Великою Британією, який розглядають як противагу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

На знак протесту Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій і скасувала низку зустрічей, а глава МЗС заявив, що скандал матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

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