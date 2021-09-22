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Макрон и Байден поговорят на фоне скандала с контрактом на субмарины

Среда, 22 сентября 2021, 16:27

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон впервые проведут личный разговор после того, как "перехват" многомиллиардного контракта на строительство субмарин для Австралии создал напряжение в отношениях между Францией и США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Разговор лидеров должен состояться в телефонном формате 22 сентября, сообщил представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Согласно сообщению Елисейского дворца, разговор инициировал Джо Байден, и главной его темой будут пути выхода из кризиса доверия, возникшего между Парижем и Вашингтоном.

Напомним, создание нового оборонного альянса Aukus между Австралией, США и Великобританией, который рассматривают как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, разозлило Францию, поскольку оно сорвало многомиллиардную оборонительную соглашение Парижа и Канберры.

Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до публичного объявления о его создании.

В знак протеста Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций и отменила ряд встреч, а глава МИД заявил, что скандал будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

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Темы: МакронБайден


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