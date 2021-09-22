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У столичному Гідропарку сталася пожежа, знайшли тіло людини

Середа, 22 вересня 2021, 17:36

Під час гасіння пожежі у Гідропарку в Києві вогнеборці виявили тіло людини.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "22 вересня о 16:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у Гідропарку на території човнової станції, що у Дніпровському районі столиці.

На місце події прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі, бійці виявили тіло людини.

О 16:36 рятувальники локалізували пожежу та о 17:05 – ліквідували".

Деталі: Зазначається, що обставини смерті людини та причини пожежі встановлюють правоохоронці.

На місці працювали 2 одиниці пожежної техніки та 10 рятувальників.

 

Українська правда
Теми: КиївпожежаДСНС


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