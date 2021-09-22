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В столичном Гидропарке произошел пожар, нашли тело человека

Среда, 22 сентября 2021, 17:36
В столичном Гидропарке произошел пожар, нашли тело человека

Во время тушения пожара в Гидропарке в Киеве пожарные обнаружили тело человека.

Источник: ДСНС

Дословно: "22 сентября в 16:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке на территории лодочной станции, в Днепровском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание металлического вагончика. Во время тушения пожара, бойцы обнаружили тело человека.

В 16:36 спасатели локализовали пожар и в 17:05 - ликвидировали".

Детали: Отмечается, что обстоятельства смерти человека и причины пожара устанавливают правоохранители.

На месте работали 2 единицы пожарной техники и 10 спасателей.

 

Украинская правда
Темы: КиевпожарГСЧС
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