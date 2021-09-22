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Блокування військової частини в Криму: ОГП повідомив про підозру генерал-лейтенанту ЗС РФ

Середа, 22 вересня 2021, 17:56
Блокування військової частини в Криму: ОГП повідомив про підозру генерал-лейтенанту ЗС РФ
Геннадій Анашкін, фото з відкритих джерел

Через блокування військової частини берегової охорони у Криму в 2014 році Офіс генерального прокурора повідомив про підозру генерал-лейтенанту ЗС РФ.

Джерело: ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Повідомлено про підозру командиру десантно-штурмової бригади Збройних Сил Російської Федерації, який на даний час у званні генерал-лейтенанта проходить службу у Південному військовому окрузі ЗС РФ у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України і ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про Геннадія Анашкіна (З серпня 2012 по серпень 2014 очолював 31-у гвардійську окрему десантно-штурмову бригаду. У грудні 2015 року президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "генерал-майора").

За даними слідства, у березні 2014 року командир 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ та близько 50 військовослужбовців під його керівництвом оточили периметр та заблокували військову частину А2320 (36-ту окрему бригаду берегової оборони ВМС ЗС України), дислоковану в с. Перевальне АР Крим.

 

На виконання вказівок Анашкіна по периметру цієї військової частини було розміщено близько п’яти  броньованих автомобілів марки ГАЗ-2330 "Тигр", обладнаних кулеметами на даху, двох військових автомобілів "УАЗ" та десяти автомобілів "УРАЛ", що перешкоджали вільному виходу та виїзду з території військової частини.

У подальшому, командир віддав наказ озброєним автоматичною стрілецькою зброєю та ручними протитанковими гранатами підлеглим військовослужбовцям оточити парк бойових машин військової частини А 2320, в якому знаходилось озброєння та військова техніка, що унеможливило доступ українських військовослужбовців до нього.

Досудове розслідування здійснють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Прокурори та слідчі продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб Збройних Сил Російської Федерації, до розв’язання і ведення агресивної війни проти України та вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Українська правда

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Теми: війнаОфіс генпрокурораРосія
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