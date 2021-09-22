Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блокирование военной части в Крыму: ОГП сообщил о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ

Среда, 22 сентября 2021, 17:56
Блокирование военной части в Крыму: ОГП сообщил о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ
Геннадий Анашкин, фото из открытых источников

Из-за блокирования воинской части береговой охраны в Крыму в 2014 году Офис генерального прокурора сообщил о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ.

Источник: ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Сообщено о подозрении командиру десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации, который в настоящее время в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Геннадии Анашкине (с августа 2012 года по август 2014 возглавлял 31 гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду. В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин присвоил звание "генерал-майора").

По данным следствия, в марта 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством окружили периметр и заблокировали военную часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с. Перевальное АР Крым.

 

Во исполнение указаний Анашкина по периметру этой воинской части было размещено около пяти бронированных автомобилей марки ГАЗ-2330 "Тигр", оборудованных пулеметами на крыше, двух военных автомобилей "УАЗ" и десяти автомобилей "УРАЛ", препятствовавших свободному выходу и выезду из территории военной части.

В дальнейшем, командир отдал приказ вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным военнослужащим окружить парк боевых машин воинской части А 2320, в котором находилось вооружение и военная техника, сделал невозможным доступ украинских военнослужащих к нему.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации, к решению и ведению агрессивной войны против Украины и совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаОфис генпрокурораРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
война
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: