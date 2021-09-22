Блокирование военной части в Крыму: ОГП сообщил о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ

Из-за блокирования воинской части береговой охраны в Крыму в 2014 году Офис генерального прокурора сообщил о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ.

Источник: ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Сообщено о подозрении командиру десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации, который в настоящее время в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Геннадии Анашкине (с августа 2012 года по август 2014 возглавлял 31 гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду. В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин присвоил звание "генерал-майора").

По данным следствия, в марта 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством окружили периметр и заблокировали военную часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с. Перевальное АР Крым.

Во исполнение указаний Анашкина по периметру этой воинской части было размещено около пяти бронированных автомобилей марки ГАЗ-2330 "Тигр", оборудованных пулеметами на крыше, двух военных автомобилей "УАЗ" и десяти автомобилей "УРАЛ", препятствовавших свободному выходу и выезду из территории военной части.

В дальнейшем, командир отдал приказ вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным военнослужащим окружить парк боевых машин воинской части А 2320, в котором находилось вооружение и военная техника, сделал невозможным доступ украинских военнослужащих к нему.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации, к решению и ведению агрессивной войны против Украины и совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.