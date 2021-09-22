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Німеччина не визнає російські "вибори" в окупованому Криму

Середа, 22 вересня 2021, 18:39
Німеччина не визнає російські вибори в окупованому Криму
Фото: Getty Images

Німеччина не визнає проведення виборів у Державну думу РФ на території окупованого Криму і вважає протизаконною участь у них жителів ОРДЛО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це заявила представниця федерального уряду Ульріке Деммер.

"Незаконна анексія Криму є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, Німеччина не визнає це. Тож ми, звісно, не визнаємо і проведення виборів в анексованому Росією Криму", - заявила речниця.

Вона також заявила, що видача російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, яка уможливила їхню участь у російських виборах, є порушенням міжнародного права.

Деммер зазначила, що федеральний уряд дуже серйозно сприймає зауваження спостерігачів і російських опозиційних політиків щодо численних порушень під час голосування та підрахунку голосів.

За словами речниці, німецький уряд із занепокоєнням спостерігав, як Росія напередодні виборів посилила тиск на опозицію та суспільство загалом, тож було втрачено принцип демократичної участі у виборах.

Нагадаємо, після виборів до Держдуми РФ ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаРосіяКримДерждума
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