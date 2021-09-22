Джонсон порадив Франції "взяти себе в руки" і "залишити його в спокої" через сварку з субмаринами

Британський прем’єр Борис Джонсон сказав, що Франції слід подолати гнів з приводу партнерства між Великою Британією, США та Австралією, в результаті якого остання вийшла з великого контракту з Парижем на підводні човни.

Про це Джонсон сказав у коментарі Sky News у Вашингтоні, де він перебуває з візитом, повідомляє "Європейська правда".

"Що я хочу сказати з цього приводу, так це те, що я просто думаю, пора деяким з наших найдорожчих друзів у всьому світі взяти себе в руки у зв’язку з цим усім і залишити мене в спокої", - сказав Джонсон, коли його запитали про суперечку навколо ініціативи Aukus.

"По суті, це великий крок вперед на шляху до глобальної безпеки. Це три союзника-однодумці, що стоять пліч-о-пліч і створюють нове партнерство для обміну технологіями", - додав він.

За його словами, "це робиться для того, щоб зміцнити зв'язки і дружбу між трьома країнами", що "буде корисно для того, у що ми віримо".

Нагадаємо, створення нового оборонного альянсу Aukus між Австралією, США та Великою Британією, який розглядають як противагу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

На знак протесту Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій і скасувала низку зустрічей, а глава МЗС заявив, що скандал матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

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