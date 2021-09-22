Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Джонсон посоветовал Франции "взять себя в руки" и "оставить его в покое" из-за ссоры с субмаринами

Среда, 22 сентября 2021, 19:01

Британский премьер Борис Джонсон сказал, что Франции следует преодолеть гнев по поводу партнерства между Великобританией, США и Австралией, в результате которого последняя вышла из крупного контракта с Парижем на подводные лодки.

Об этом Джонсон сказал в комментарии Sky News в Вашингтоне, где он находится с визитом, сообщает "Европейская правда".

"Что я хочу сказать по этому поводу, так это то, что я просто думаю, пора некоторым из наших самых дорогих друзей во всем мире взять себя в руки в связи с этим всем и оставить меня в покое", - сказал Джонсон, когда его спросили о споре вокруг инициативы Aukus.

"По сути, это большой шаг вперед на пути к глобальной безопасности. Это три союзника-единомышленники, стоящие бок о бок и создающие новое партнерство для обмена технологиями", - добавил он.

По его словам, "это делается для того, чтобы укрепить связи и дружбу между тремя странами", что "будет полезно для того, во что мы верим".

Напомним, создание нового оборонного альянса Aukus между Австралией, США и Великобританией, который рассматривают как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, разозлило Францию, поскольку сорвало многомиллиардное оборонное соглашение Парижа и Канберры.

Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до публичного объявления о его создании.

В знак протеста Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций и отменила ряд встреч, а глава МИД заявил, что скандал будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

Читайте также: Соглашение, разозлившее Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности

Темы: БританияФранциядипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Украину прибыл самолет из Афганистана – эвакуировали около 100 людей

Новости 23 сентября: закон об олигархах, "желтая зона"

Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет

Жена Зеленского открыла "коммунистический" кинофестиваль в Китае

"Слуга народа" проигнорировала внеочередное заседание Рады: ни один законопроект не принят

"Обеспокоенные и разочарованные": послы G7 критикуют судебную реформу в Украине

Все новости...
Британия
СМИ: Франция отменила встречу с Британией из-за конфликта по Aukus
В Британии исследуют "смешанную" вакцинацию детей
"Идеологические предрассудки": В Китае отреагировали на союз США, Британии и Австралии
Последние новости
21:22
видеоВ Украину прибыл самолет из Афганистана – эвакуировали около 100 людей
21:06
Новости 23 сентября: закон об олигархах, "желтая зона"
20:41
Швеция усилит военные связи с Норвегией и Данией из-за напряженности с РФ в Балтийском море
20:22
фото, видеоПродажа 1200 тонн изъятой кукурузы: ГБР разоблачила своего работника
19:51
В РФ обиделись на ПАСЕ за "дискриминацию" их делегации в Страсбурге из-за "Спутника"
19:35
На Львовщине более 85% школ перевели на "дистанционку"
19:02
Гривня резко укрепилась к доллару и евро
18:57
Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет
18:55
Регулятор зафиксировал рост количества киберинцидентов
18:49
Стрельба в университете Перми: глава СК региона покончил с собой
Все новости...