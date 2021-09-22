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Джонсон посоветовал Франции "взять себя в руки" и "оставить его в покое" из-за ссоры с субмаринами

Среда, 22 сентября 2021, 19:01

Британский премьер Борис Джонсон сказал, что Франции следует преодолеть гнев по поводу партнерства между Великобританией, США и Австралией, в результате которого последняя вышла из крупного контракта с Парижем на подводные лодки.

Об этом Джонсон сказал в комментарии Sky News в Вашингтоне, где он находится с визитом, сообщает "Европейская правда".

"Что я хочу сказать по этому поводу, так это то, что я просто думаю, пора некоторым из наших самых дорогих друзей во всем мире взять себя в руки в связи с этим всем и оставить меня в покое", - сказал Джонсон, когда его спросили о споре вокруг инициативы Aukus.

"По сути, это большой шаг вперед на пути к глобальной безопасности. Это три союзника-единомышленники, стоящие бок о бок и создающие новое партнерство для обмена технологиями", - добавил он.

По его словам, "это делается для того, чтобы укрепить связи и дружбу между тремя странами", что "будет полезно для того, во что мы верим".

Напомним, создание нового оборонного альянса Aukus между Австралией, США и Великобританией, который рассматривают как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, разозлило Францию, поскольку сорвало многомиллиардное оборонное соглашение Парижа и Канберры.

Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до публичного объявления о его создании.

В знак протеста Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций и отменила ряд встреч, а глава МИД заявил, что скандал будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

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Темы: ВеликобританияФранциядипломатические отношения
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