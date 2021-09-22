Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: очікує збільшення присутності НАТО у Чорному морі

У межах робочого візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський попросив Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.

Президент наголосив, що за останні два роки Україна практично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу.

Зеленський поінформував Столтенберга про перебіг виконання нашою країною Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО. Він висловив сподівання, що країни – члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери", виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Було обговорено взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

Говорячи про важливість спільних з Альянсом зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя.