Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: очікує збільшення присутності НАТО у Чорному морі

Середа, 22 вересня 2021, 20:05

У межах робочого візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський попросив Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.

Президент наголосив, що за останні два роки Україна практично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу.

Зеленський поінформував Столтенберга про перебіг виконання нашою країною Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО. Він висловив сподівання, що країни – члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери", виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Було обговорено взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

Говорячи про важливість спільних з Альянсом зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя.

 

Українська правда
Теми: ЗеленськийНАТОСША
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДо України прибув літак з Афганістану – евакуювали до сотні людей

Новини 23 вересня: закон про олігархів, "жовта зона"

Корупція і олігархи загрожують розвитку України, підтримка ЄС не принесла результатів - звіт аудиторів

Дружина Зеленського відкрила "комуністичний" кінофестиваль у Китаї

"Слуга народу" проігнорувала позачергове засідання Ради: жоден законопроєкт не пройшов

"Занепокоєні та розчаровані": посли G7 критикують судову реформу в Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський зустрівся із главою Microsoft: обговорили поглиблення співпраці
Зеленський: Передавати мені привіт пострілами – це слабкість. Відповідь буде сильною
Зеленському у США серед ночі повідомили про обстріл машини Шефіра
Останні новини
21:43
В ЄС виступили проти проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки
21:22
відеоДо України прибув літак з Афганістану – евакуювали до сотні людей
21:06
Новини 23 вересня: закон про олігархів, "жовта зона"
20:41
Швеція посилить військові зв'язки з Норвегією і Данією через напруженість із РФ у Балтійському морі
20:22
фото, відеоПродаж 1200 тонн вилученої кукурудзи: ДБР викрила свого працівника
19:51
У РФ образилися на ПАРЄ за "дискримінацію" їхньої делегації через "Спутник"
19:35
На Львівщині понад 85% шкіл перевели на "дистанційку"
19:02
Гривня різко зміцнилася до долара та євро
18:57
Корупція і олігархи загрожують розвитку України, підтримка ЄС не принесла результатів - звіт аудиторів
18:55
Регулятор зафіксував зростання кількості кіберінцидентів
Усі новини...