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Зеленский встретился со Столтенбергом: ожидает увеличение присутствия НАТО в Черном море

Среда, 22 сентября 2021, 20:05

В рамках рабочего визита в США президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.

Источник: Офис президента            

Детали: Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях и в России.

Президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.

Зеленский сообщил Столтенберга о ходе выполнения нашей страной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Было обсуждено взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.

 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНАТОСША
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