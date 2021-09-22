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Україна сподівається, що рівень фінансової підтримки від США сягне $1 млрд в найближчі роки

Середа, 22 вересня 2021, 20:23

Україна працює над тим, аби в найближчі роки рівень підтримки України з боку США сягнув $1 млрд.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час відеоефіру у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Моя позиція дуже проста і я вже почав говорити про це з Конгресом США і з адміністрацією (Байдена. – Ред.): я вважаю, що рівень фінансової підтримки Сполученими Штатами Америки України має досягнути позначки у мільярд доларів. І це має відбутися в найближчі роки. Для цього є всі політичні і безпекові передумови", - сказав міністр, який перебуває в Нью-Йорку, де відбувається 76 сесія Генасамблеї ООН.

За словами Кулеби, є багато сил в американському Конгресі, які вже підтримують цю ініціативу.

"Це не станеться зараз, але це має статися в найближчі роки. Ми над цим активно працюватимемо. Значна частина цієї суми має йти саме на безпековий сектор. Клуб держав, які отримують від США мільярд і більше допомоги – це клуб обраних. Це краще, ніж будь-який загальний статус… І ми над цим працюватимемо", - додав глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що питання протиракетної і протиповітряної оборони є топ-пріоритетами в діалозі України зі Сполученими Штатами.

"Все реально, якби ми вважали, що щось нереально, я б не займався цією роботою. Президент України теж вважає, що все реально, і ставить дуже амбітні задачі", - сказав Кулеба, коментуючи реальність отримання систем ПВО/ПРО від США.

Нагадаємо, Зеленський у Нью-Йорку заявив, що поки ще рано говорити про можливість поставок США Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони "Залізний купол", про потенційну можливість чого раніше писало видання Politico.

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