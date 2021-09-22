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Украина надеется, что уровень финансовой поддержки от США достигнет $1 млрд в ближайшие годы

Среда, 22 сентября 2021, 20:23

Украина работает над тем, чтобы в ближайшие годы уровень поддержки Украины со стороны США достиг $1 млрд.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время эфира в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Моя позиция очень проста и я уже начал говорить об этом с Конгрессом США и администрацией (Байдена. - Ред.): я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украине должен достичь отметки в миллиард долларов. И это должно произойти в ближайшие года. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки", - сказал министр, находящийся в Нью-Йорке, где происходит 76 сессия Генассамблеи ООН.

По словам Кулебы, много сил в американском Конгрессе, которые уже поддерживают эту инициативу.

"Это не произойдет сейчас, но это должно произойти в ближайшие годы. Мы над этим активно работать. Значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности. Клуб государств, получающих от США миллиард и больше помощи - это клуб избранных. Это лучше, чем любой общий статус... И мы над этим будем работать", - добавил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что вопрос противоракетной и противовоздушной обороны является топ-приоритетами в диалоге Украины с Соединенными Штатами.

"Все реально, если бы мы считали, что что-то невозможно, я бы не занимался этой работой. Президент Украины тоже считает, что все реально, и ставит очень амбициозные задачи", - сказал Кулеба, комментируя реальность получения систем ПВО/ПРО от США.

Напомним, Зеленский в Нью-Йорке заявил, что пока еще рано говорить о возможности поставок США Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны "Железный купол", о потенциальной возможности чего ранее писало издание Politico.

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