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Xiaomi відповіла на звинувачення Міноборони Литви з приводу "вбудованої цензури" у смартфонах

Середа, 22 вересня 2021, 21:42

Китайська компанія Xiaomi заперечила, що її пристрої цензурують комунікацію користувачів у відповідь на звинувачення Міноборони Литви.

Про це йдеться у коментарі пресслужби компанії, який отримала "Європейська правда".

"Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія Xiaomi ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв'язку", - йдеться у коментарі.

В компанії запевнили, що Xiaomi повністю поважає і захищає законні права всіх користувачів, та  дотримується Загального регламенту про захист даних Європейського Союзу (GDPR).

Ця заява надійшла у відповідь на доповідь Національного центру кібербезпеки Міністерства оборони Литви, у якій споживачам рекомендували уникати купівлі китайських мобільних телефонів та позбавитися тих, що були куплені раніше.

У доповіді вказувалося, що флагманські смартфони, які продаються в Європі китайським гігантом Xiaomi, мають вбудовану здатність виявляти та цензурувати такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "рух за демократію".

Останнім часом відносини між Литвою та Китаєм загострилися через відкриття у Вільнюсі місії, яка матиме назву Представництво Тайваню.

"Українська правда" в Threads

Теми: Литватехнології
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