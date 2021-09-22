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Xiaomi ответила на обвинения Минобороны Литвы по поводу "встроенной цензуры" в смартфонах

Среда, 22 сентября 2021, 21:42

Китайская компания Xiaomi заявила, что ее устройства не цензурируют коммуникацию пользователей в ответ на обвинения Минобороны Литвы.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы компании, который получила "Европейская правда".

"Устройства Xiaomi не подвергают цензуре коммуникацию пользователей - ни входную, ни исходную. Компания Xiaomi никогда не ограничивала и не будет ограничивать, и не блокировать любое личное использование пользователями наших смартфонов, в частности поиск, вызовы, просмотр веб-страниц или использования стороннего программного обеспечения для свя связи ", - говорится в комментарии.

В компании заверили, что Xiaomi полностью уважает и защищает законные права всех пользователей, и придерживается Общего регламента о защите данных Европейского Союза (GDPR).

Это заявление последовало в ответ на доклад Национального центра кибербезопасности Министерства обороны Литвы, в котором потребителям рекомендовали избегать покупки китайских мобильных телефонов и избавиться от тех, что были куплены ранее.

В докладе указывалось, что флагманские смартфоны, которые продаются в Европе китайским гигантом Xiaomi, имеют встроенную способность выявлять и цензурировать такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "Движение за демократию".

В последнее время отношения между Литвой и Китаем обострились из-за открытия в Вильнюсе миссии, которая будет называться Представительство Тайваня.

Темы: Литватехнологии
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