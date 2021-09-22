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Кулеба про членство України в НАТО: Процес розтягнувся непристойно довго

Середа, 22 вересня 2021, 22:50

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що процес вступу України до НАТО занадто затягнувся і Київ намагається донести це до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав під час включення з Нью-Йорка на своїй сторінці у Facebook.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але це та відверта розмова, яку ми маємо з НАТО, про те, що інтеграція не може бути нескінченною… Процес розтягнувся і він розтягнувся вже непристойно довго", - сказав Кулеба.

За його словами, деякі країни просто прикриваються аргументом недовиконаних реформ, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України.

"І ми повинні про це говорити, ми повинні не боятися про ті випадки, де інтереси України свідомо і грубо не враховуються. Всім потрібно прагматично і практично підходити до цього питання, тому що все повинно мати свою визначеність. І НАТО, і Україна переконані, що роблять один одного міцнішими, тому це абсолютно природний процес", - додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Нью-Йорку заявив про необхідність визначити для України часову перспективу щодо її вступу в Альянс.

На початку вересня Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом обговорили шлях України до НАТО. Байден повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО,  однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.

Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Теми: Кулеба ДмитроНАТО
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