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Кулеба о членстве Украины в НАТО: Процесс растянулся неприлично долго

Среда, 22 сентября 2021, 22:50

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что процесс вступления Украины в НАТО слишком затянулся и Киев пытается донести это до Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал во время включения из Нью-Йорка на своей странице в Facebook.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это и откровенный разговор, который мы ведем с НАТО о том, что интеграция не может быть бесконечной...Процесс растянулся, и он растянулся уже неприлично долго", - сказал Кулеба.

По его словам, некоторые страны просто прикрываются аргументом недовыполненных реформ, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

"И мы должны об этом говорить, мы должны не бояться делать это в тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются. Всем нужно прагматично и практически подходить к этому вопросу, потому что все должно иметь свою определенность. И НАТО, и Украина уверены, что делают друг друга крепче, поэтому это абсолютно естественный процесс", - добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.

В сентябре Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обсудили путь Украины в НАТО. Байден повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.

Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТО
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