"Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України

Донецький "Шахтар" у матчі за Суперкубок України з рахунком 3:0 розгромив київське "Динамо".

Поєдинок пройшов у середу 22 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Команди провели динамічний та яскравий перший тайм. Вже на старті поєдинку Денис Бойко ледве не привіз гол у власні ворота, але Алан Патрік не зумів проштовхнути м`яча повз воротаря динамівців.

Відповідь "Динамо" була гострішою. На 12-й хвилині Владислав Супряга увійшов у штрафний майданчик і пробив у ближній від Андрія П`ятова кут воріт, м`яч від стійки відлетів до Віктора Циганкова, котрий не зумів пробити у порожні ворота. За чотири хвилини ще один момент у "Динамо". Цього разу удар Віталія Буяльського у стрибку перевів на кутовий П`ятов.

"Гірники" відповіли ударом Лассіна Траоре, але повз ворота. На 30-й хвилині після навісу від Додо Марлос скинув на Траоре, який пробив головою, і м`яч від штанги залітає у ворота "Динамо" - 1:0.

На 46-й хвилині другого тайму після удару Тараса Степаненка м`яч зрикошетив від Іллі Забарного і полетів у штангу. На 54-й хвилині "Шахтар" забиває другий м`яч. Ісмаїлі пробіг флангом і прострілив на Траоре, який спокійно забиває у порожні ворота - 2:0. У киян у відповідь був удар Де Пени з метрів 12-ти, з яким справився П`ятов.

На 61-й хвилині контратака "Шахтаря" завершується третім голом у ворота "Динамо". Алан Патрік з лінії штрафного майданчика пробив у верхній кут воріт Бойка - 3:0.

У "Динамо" після третього пропущеного м`яча практично не було моментів біля воріт "Шахтаря". Був заблокований удар Буяльського, удари Циганкова і Дениса Гармаша були повз ворота.