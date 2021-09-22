"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3: 0 разгромил киевское "Динамо".

Поединок прошел в среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Команды провели динамичный и яркий первый тайм. Уже на старте поединка Денис Бойко чуть не привез гол в собственные ворота, но Алан Патрик не сумел протолкнуть мяч мимо вратаря динамовцев.

Ответ "Динамо" был более острым. На 12-й минуте Владислав Супряга вошел в штрафную и пробил в ближний от Андрея Пятова угол ворот, мяч от стойки отлетел к Виктору Цыганкову, который не сумел пробить в пустые ворота. За четыре минуты еще один момент у "Динамо". На этот раз удар Виталия Буяльского в прыжке перевел на угловой Пятов.

"Горняки" ответили ударом Лассина Траоре, но мимо. На 30-й минуте после навеса от Додо Марлос сбросил на Траоре, который пробил головой, и мяч от штанги залетает в ворота "Динамо" - 1: 0.

На 46-й минуте второго тайма после удара Тараса Степаненко мяч срикошетил от Ильи Забарного и полетел в штангу. На 54-й минуте "Шахтер" забивает второй мяч. Исмаили пробег по флангу и прострелил на Траоре, который спокойно забивает в пустые ворота - 2:0. У киевлян в ответ был удар Де Пены с метров 12-ти, с которым справился Пятов.

На 61-й минуте контратака "Шахтера" завершается третьим голом в ворота "Динамо". Алан Патрик с линии штрафной пробил в верхний угол ворот Бойко - 3:0.

У "Динамо" после третьего пропущенного мяча практически не было моментов возле ворот "Шахтера". Был заблокирован удар Буяльского, удары Цыганкова и Дениса Гармаша были мимо ворот.