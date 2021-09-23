Макрон погодився повернути французького посла в США після розмови з Байденом

Президент Франції Еммануель Макрон погодився повернути французького посла в США після розмови з президентом США Джо Байденом на тлі скандалу з контрактом на субмарини для Австралії.

Джерело: The Gaurdian

Деталі: Зокрема, Макрон сказав, що відправить свого відкликаного посла назад до Вашингтона на наступному тижні, але не було ніяких ознак того, що США або Австралія відмовляться від свого рішення працювати разом над будівництвом атомних підводних човнів.

Натомість, Байден пообіцяв не виключати Париж з ключових майбутніх оборонних рішень в Індо-Тихоокеанському регіоні. США надаватимуть додаткову допомогу антитерористичним операціям в Сахелі, проведеним під керівництвом Франції.

Байден та Макрон домовилися зустрітися в Європі в кінці жовтня, ймовірно, на саміті G20. Зустріч в жовтні оголошується "шансом досягти взаєморозуміння і зберегти імпульс".

Передісторія:

Створення нового оборонного альянсу Aukus між Австралією, США та Великою Британією, який розглядають як противагу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

На знак протесту Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій і скасувала низку зустрічей, а глава МЗС заявив, що скандал матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

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