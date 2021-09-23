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Макрон согласился вернуть французского посла в США после разговора с Байденом

Четверг, 23 сентября 2021, 03:22

Президент Франции Эммануэль Макрон  согласился вернуть французского посла в США после разговора с президентом США Джо Байденом на фоне скандала с контрактом на субмарины для Австралии.

Источник: The Gaurdian

Детали: В частности, Макрон сказал, что отправит своего отозванного посла обратно в Вашингтон на следующей неделе, но не было никаких признаков того, что США или Австралия откажутся от своего решения работать вместе над строительством атомных подводных лодок.

Зато Байден пообещал не исключать Париж из ключевых будущих оборонных решений в Индо-Тихоокеанском регионе. США будут оказывать дополнительную помощь антитеррористическим операциям в Сахеле, проведенным под руководством Франции.

Байден и Макрон  договорились встретиться в Европе в конце октября, вероятно, на саммите G20. Встреча в октябре объявляется "шансом достичь взаимопонимания и сохранить импульс".

Предыстория:

  • Создание нового оборонного альянса Aukus между Австралией, США и Великобританией, который рассматривают как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, разозлило Францию, поскольку сорвало многомиллиардное оборонное соглашение Парижа и Канберры.
  • Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до публичного объявления о его создании.
  • В знак протеста Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций и отменила ряд встреч, а глава МИД заявил, что скандал будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

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Темы: ФранцияСША
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