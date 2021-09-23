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Китай обіцяє припинити будувати вугільні електростанції за кордоном

Четвер, 23 вересня 2021, 06:55

Китай не будуватиме нові вугільні електростанції за кордоном.

Джерело: президент Китаю Сі Цзіньпін на Генасамблеї ООН, якого цитує BBC та The Guardian

Пряма мова: "Китай посилить підтримку інших країн, що розвиваються, у розвитку зеленої і низьковуглецевої енергетики і не буде будувати нові вугільні енергетичні проєкти за кордоном".

Деталі: В останні місяці на Китай чинився сильний дипломатичний тиск, аби покласти край його закордонному фінансуванню вугільної промисловості.

BBC пише, що це рішення Китаю може мати вирішальне значення в боротьбі з викидами у світі і що може обмежити розширення вугільних електростанцій в багатьох країнах, що розвиваються, в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" (BRI). В рамках "Один пояс, один шлях" Китай фінансує вугільні проєкти в таких країнах, як Індонезія і В'єтнам.

Цей крок слідує за аналогічними заявами Південної Кореї і Японії на початку цього року. Разом на ці три країни припадало понад 95% всього зовнішнього фінансування вугільних електростанцій, при цьому основну частку становив Китай.

Нагадаємо: У травні країни G7 ("Великої сімки") домовилися припинити фінансувати видобуток вугілля за кордоном та зобов'язалися поступово відмовитися від вугільної енергетики. Повністю відмовитися від вугільної енергії планується в 2030-их.

Теми: енергетикаКитай
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