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Майже 145 тисяч COVID-щеплень зробили в Україні 22 вересня

Четвер, 23 вересня 2021, 09:20

22 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 144 768 людей: першу дозу вакцини отримали 91 615 людей, другу дозу – 53 153 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цю середу для імунізації населення працювали 953 мобільних бригади, 2 993 пункти щеплення та 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 527 042 людини, з них одну дозу вакцини  отримали 6 527 040 людей, повністю імунізовані – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 11 826 357 щеплень.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019здоров'ямедицина
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