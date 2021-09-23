Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Майже 145 тисяч COVID-щеплень зробили в Україні 22 вересня

Четвер, 23 вересня 2021, 09:20

22 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 144 768 людей: першу дозу вакцини отримали 91 615 людей, другу дозу – 53 153 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цю середу для імунізації населення працювали 953 мобільних бригади, 2 993 пункти щеплення та 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 527 042 людини, з них одну дозу вакцини  отримали 6 527 040 людей, повністю імунізовані – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 11 826 357 щеплень.

 

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019здоров'ямедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Політичне вбивство": у МВС кажуть, що у водія Шефіра цілили, щоб зупинити машину 

COVID в Україні: 9 тисяч хворих і 140 померлих за добу, Київ – не в п’ятірці 

Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів

На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”

інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

Усі новини...
вакцинація
Регулятор США схвалив третю дозу Pfizer для деяких американців
США пообіцяли купити ще 500 млн доз вакцини і роздати іншим країнам
"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини
Останні новини
11:23
МОЗ відносить до "помаранчевих" аж 9 регіонів України
11:18
Курс валют на 24 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:13
Разумков привітав закон про олігархів, бо там є його правка про НАЗК 
11:01
США дозволили Коломойському продати нерухомість, щоб погасити борги
10:46
Новий канцлер Німеччини почне зі спроб порозумітися з Путіним – політолог
10:44
Шмигаль розповів, як влада готується давати раду новій хвилі коронавірусу
10:33
У Києві кілька діб поспіль понад 450 нових випадків COVID-19
10:28
Кубраков пропонує повернути Лещенка в наглядову раду УЗ
10:09
На Ельбрусі під час сходження загинули 5 альпіністів
09:32
Аудит "Укрзалізниці" виявив ризиків та порушень на 60 мільярдів
Усі новини...