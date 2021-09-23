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Почти 145 тысяч COVID-прививок сделали в Украине 22 сентября

Четверг, 23 сентября 2021, 09:20

22 сентября в Украине против COVID-19 привили 144 768 человек: первую дозу вакцины получили 91 615 человек, вторую дозу – 53 153 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В эту среду для иммунизации населения работали 953 мобильных бригады, 2 993 прививочных пункта и 344 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6 527 042 человека, из них одну дозу вакцины получили 6 527 040 человек полностью иммунизированы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 11 826 357 прививок.

 

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019здоровьемедицина


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