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Зеленський і Джонсон у США поговорили про Донбас і "Північний потік-2"

Четвер, 23 вересня 2021, 09:24
Зеленський і Джонсон у США поговорили про Донбас і Північний потік-2
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі у Нью-Йорку поговорили про ситуацію на сході України, "Північний потік-2" та про зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні". 

 
Фото ОПУ

Деталі: Під час зустрічі сторони поговорили про

  • взаємодію з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту,
  • взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту "Північний потік-2",
  • результати запровадження Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією,
  • подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства.
 
фото опу

Крім того, Зеленський подякував за підтримку Великої Британії у створенні Кримської платформи та увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму і передав Джонсону список із майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.

Також Зеленський запросив прем’єра Великобританії відвідати Україну.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВелика БританіяСШАДонбасПівнічний потік-2
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