Зеленський і Джонсон у США поговорили про Донбас і "Північний потік-2"
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі у Нью-Йорку поговорили про ситуацію на сході України, "Північний потік-2" та про зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні".
Деталі: Під час зустрічі сторони поговорили про
- взаємодію з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту,
- взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту "Північний потік-2",
- результати запровадження Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією,
- подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства.
Крім того, Зеленський подякував за підтримку Великої Британії у створенні Кримської платформи та увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму і передав Джонсону список із майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.
Також Зеленський запросив прем’єра Великобританії відвідати Україну.