Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський і Джонсон у США поговорили про Донбас і "Північний потік-2"

Четвер, 23 вересня 2021, 09:24
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі у Нью-Йорку поговорили про ситуацію на сході України, "Північний потік-2" та про зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні". 

 
Фото ОПУ

Деталі: Під час зустрічі сторони поговорили про

  • взаємодію з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту,
  • взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту "Північний потік-2",
  • результати запровадження Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією,
  • подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства.
 
фото опу

Крім того, Зеленський подякував за підтримку Великої Британії у створенні Кримської платформи та увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму і передав Джонсону список із майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.

Також Зеленський запросив прем’єра Великобританії відвідати Україну.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВелика БританіяСШАДонбасПівнічний потік-2


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Політичне вбивство": у МВС кажуть, що у водія Шефіра цілили, щоб зупинити машину 

COVID в Україні: 9 тисяч хворих і 140 померлих за добу, Київ – не в п’ятірці 

Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів

На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”

інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський в ООН зацитував Путіна російською і розповів про злочини Росії
"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини
Зеленський під час виступу в ООН потролив Росію
Останні новини
11:23
МОЗ відносить до "помаранчевих" аж 9 регіонів України
11:18
Курс валют на 24 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:13
Разумков привітав закон про олігархів, бо там є його правка про НАЗК 
11:01
США дозволили Коломойському продати нерухомість, щоб погасити борги
10:46
Новий канцлер Німеччини почне зі спроб порозумітися з Путіним – політолог
10:44
Шмигаль розповів, як влада готується давати раду новій хвилі коронавірусу
10:33
У Києві кілька діб поспіль понад 450 нових випадків COVID-19
10:28
Кубраков пропонує повернути Лещенка в наглядову раду УЗ
10:09
На Ельбрусі під час сходження загинули 5 альпіністів
09:32
Аудит "Укрзалізниці" виявив ризиків та порушень на 60 мільярдів
Усі новини...