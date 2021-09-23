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Зеленский и Джонсон в США поговорили о Донбассе и "Северном потоке-2"

Четверг, 23 сентября 2021, 09:24
Зеленский и Джонсон в США поговорили о Донбассе и Северном потоке-2
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Нью-Йорке поговорили о ситуации на востоке Украины, "Северном потоке-2" и об укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

Источник: Офис президента

Дословно: "Владимир Зеленский и Борис Джонсон обменялись мнениями о ситуации на востоке и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе". 

 
Фото опу

Детали: Во время встречи стороны поговорили о:

  • взаимодействии с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплении украинского флота,
  • взаимодействии в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток-2",
  • результатах внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией,
  • дальнейших мерах политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства.
 
фото опу

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Великобритании в создании Крымской платформы и внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и передал Джонсону список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.

Также Зеленский пригласил премьера Великобритании посетить Украину.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВеликобританияСШАДонбассСеверный поток-2
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