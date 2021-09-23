Зеленский и Джонсон в США поговорили о Донбассе и "Северном потоке-2"
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Нью-Йорке поговорили о ситуации на востоке Украины, "Северном потоке-2" и об укреплении стратегического партнерства между двумя странами.
Источник: Офис президента
Дословно: "Владимир Зеленский и Борис Джонсон обменялись мнениями о ситуации на востоке и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе".
Детали: Во время встречи стороны поговорили о:
- взаимодействии с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплении украинского флота,
- взаимодействии в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток-2",
- результатах внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией,
- дальнейших мерах политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства.
Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Великобритании в создании Крымской платформы и внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и передал Джонсону список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.
Также Зеленский пригласил премьера Великобритании посетить Украину.