Трамп подав позов на $100 млн проти трьох журналістів та своєї племінниці

Експрезидент США Дональд Трамп ініціював судовий процес проти видання The New York Times та трьох його журналістів, авторів публікації про ухиляння родини Трампа від сплати податків, а також проти власної племінниці.

Про це "Європейській правді" розповів один зі звинувачуваних, колишній співробітник NYT, а нині професор школи журналістики у Берклі Девід Барстоу.

Він підтвердив, що вартість позовної вимоги, поданої колишнім президентом, складає 100 мільйонів доларів. Предметом позову стало журналістське розслідування 2018 року, за яке троє його співавторів отримали Пулітцерівську премію.

Видання The New York Times зазначає, що Трамп у своєму позові звинувачує журналістів та свою племінницю Мері Трамп у "змові" та "коварному плані" з метою отримати його конфіденційні дані і їх використання у статтях видання та у книзі, яку Мері Трамп опублікувала згодом. CNN уточнює, що сума позову, на думку юристів Трампа, не є остаточною, і йдеться про нібито завдану президентові шкоду на суму "не менше ніж $100 млн".

Девід Барстоу, який є чотириразовим лауреатом Пулітцерівської премії, вважає дії експрезидента зумовленими критикою на його адресу з боку американських ЗМІ і не вважає помилковою публікацію історії про ухиляння Трампа від сплати податків.

"Цей позов – це спроба змусити мовчати незалежні медіаорганізації. Наша історія про податки Дональда Трампа допомогла проінформувати суспільство про питання, яке становить суспільний інтерес", - заявив він у коментарі ЄвроПравді.

Варто зауважити, що позов Трампа стосується лише одного з епізодів, коли ЗМІ звинуватили його в ухилянні від сплати податків, і базується на розкритті конфіденційної інформації. Про спростування Трампом даних цього журналістського розслідування наразі не йдеться. Також до позову експрезидента не увійшли наступні публікації про його податкові проблеми.

Зокрема, у 2020 році те ж видання New York Times з’ясувало, що Трамп до свого президентства роками не платив податки. Вже після зміни президента США, у 2021 році, компанію Трампа та її фінансового директора звинуватили у шахрайстві з податками, зараз суд почав слухання у рамках кримінального процесу з цього приводу.