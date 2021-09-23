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Трамп подал иск на $100 млн против трех журналистов и своей племянницы

Четверг, 23 сентября 2021, 09:39

Бывший президент США Дональд Трамп инициировал судебный процесс против издания The New York Times и трех его журналистов, авторов публикации об уклонении семьи Трампа от уплаты налогов, а также против собственной племянницы.

Об этом "Европейской правде" рассказал один из обвиняемых, бывший сотрудник NYT, а ныне профессор школы журналистики в Беркли Дэвид Барстоу.

Он подтвердил, что стоимость искового требования, поданного бывшим президентом, составляет $100 млн долларов. Предметом иска стало журналистское расследование 2018 года, за которое трое его соавторов получили Пулитцеровскую премию.

Издание The New York Times отмечает, что Трамп в своем иске обвиняет журналистов и свою племянницу Мэри Трамп в "сговоре" и "коварном плане" с целью получить его конфиденциальные данные и их использовании в статьях издания и в книге, которую Мэри Трамп опубликовала позже. CNN уточняет, что сумма иска, по мнению юристов Трампа, не является окончательной, и речь идет о якобы причиненном президенту ущербе на сумму "не менее $100 млн".

Дэвид Барстоу, который является четырехкратным лауреатом Пулитцеровской премии, считает действия экс-президента обусловленными критикой в ​​его адрес со стороны американских СМИ и не считает ошибочным публикацию истории об уклонении Трампа от уплаты налогов.

"Этот иск - это попытка заставить молчать независимые медиа-организации. Наша история о налогах Дональда Трампа помогла проинформировать общество о вопросе, который представляет общественный интерес", - заявил он в комментарии ЕвроПравди.

Стоит заметить, что иск Трампа касается лишь одного из эпизодов, когда СМИ обвинили его в уклонении от уплаты налогов и базируется на раскрытии конфиденциальной информации. Об опровержении Трампом данных этого журналистского расследования пока не идет. Также в иск экс-президента не вошли следующие публикации о его налоговых проблемах.

В частности, в 2020 году то же издание The New York Times выяснило, что Трамп до своего президентства годами не платил налоги. Уже после смены президента США, в 2021 году, компанию Трампа и ее финансового директора обвинили в мошенничестве с налогами, сейчас суд начал слушания в рамках уголовного процесса по этому поводу.

Темы: Трамп


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