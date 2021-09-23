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У Києві затримали чоловіка, який гуляв по набережній із гранатою у кишені

Четвер, 23 вересня 2021, 10:41

На столичній Русанівській набережній затримали чоловіка, котрий ходив із гранатою у кишені.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: До поліції звернувся перехожий, який на Русанівській набережній помітив невідомого, котрий переклав із однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату.

За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативники, які зупинили чоловіка для перевірки.

У кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий гранату РГД-5 та запал.

Небезпечні предмети вилучили і в подальшому направили на експертне дослідження.

Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі.

 

Порушника затримали, ним виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку повідомили про підозру та підготували клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

 

Українська правда
Теми: Київполіція


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