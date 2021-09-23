Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве задержали мужчину, который гулял по набережной с гранатой в кармане

Четверг, 23 сентября 2021, 10:41
В Киеве задержали мужчину, который гулял по набережной с гранатой в кармане

На столичной Русановской набережной задержали мужчину, который ходил с гранатой в кармане.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: В полицию обратился прохожий, который на Русановской набережной заметил неизвестного, который переставлял с одного кармана в другой предмет, похожий на гранату.

По указанному адресу срочно прибыли взрывотехники и оперативники, которые остановили мужчину для проверки.

В кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий гранату РГД-5 и запал.

Опасные предметы изъяли и в дальнейшем направили на экспертное исследование.

Злоумышленник объяснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе.

 

Нарушителя задержали, им оказался местный житель, 1973 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконного хранение оружия.

По этому факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчине сообщили о подозрении и подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: