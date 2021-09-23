В Киеве задержали мужчину, который гулял по набережной с гранатой в кармане

На столичной Русановской набережной задержали мужчину, который ходил с гранатой в кармане.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: В полицию обратился прохожий, который на Русановской набережной заметил неизвестного, который переставлял с одного кармана в другой предмет, похожий на гранату.

По указанному адресу срочно прибыли взрывотехники и оперативники, которые остановили мужчину для проверки.

В кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий гранату РГД-5 и запал.

Опасные предметы изъяли и в дальнейшем направили на экспертное исследование.

Злоумышленник объяснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе.

Нарушителя задержали, им оказался местный житель, 1973 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконного хранение оружия.

По этому факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчине сообщили о подозрении и подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.