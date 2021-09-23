На Прикарпатті знайшли тіла двох чоловіків: пішли по гриби і не вернулись

На Прикарпаття знайшли тіла двох чоловіків, які пішли по гриби і загубились у лісах.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook

Деталі: Один чоловік – житель с. Пациків Калуського району – зник ще 31 липня. Він пішов по гриби і додому не повернувся.

До його пошуків задіяли 5 гірських рятувальників, 4 працівники поліції та місцеве населення. Тіло зниклого в ур. Долини поблизу с. Пациків знайшов житель с. Пациків 20 вересня.

Другий чоловік – житель с. Цінева Калуського району – зник 18 вересня, він також пішов по гриби і не вернувся додому.

До пошуків залучили 16 рятувальників, 5 одиниць техніки та 3 собаки.

Тіло чоловіка виявили вранці 22 вересня між с. Рошняте та с. Вільхівка Калуського району.

Віку чоловіків, а також причини їх смерті у ДСНС не називають.