На Прикарпатье нашли тела двух мужчин: пошли по грибы и не вернулись
На Прикарпатье нашли тела двух мужчин, которые пошли по грибы и потерялись в лесах.
Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook
Детали: Один мужчина – житель с. Пацикив Калушского района – исчез еще 31 июля. Он пошел по грибы и домой не вернулся.
К его поискам привлекли 5 горноспасателей, 4 работника полиции и местное население. Тело пропавшего в ур. Долины вблизи с. Пацикив нашел житель с. Пацикив 20 сентября.
Второй мужчина – житель с. Цинева Калушского района – исчез 18 сентября, он также пошел по грибы и не вернулся домой.
К поискам привлекли 16 спасателей, 5 единиц техники и 3 собаки.
Тело мужчины обнаружили утром 22 сентября между с. Рошняте и с. Ольховка Калушского района.
Возраста мужчин, а также причины их смерти в ГСЧС не называют.