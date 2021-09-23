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На Прикарпатье нашли тела двух мужчин: пошли по грибы и не вернулись

Четверг, 23 сентября 2021, 10:52
На Прикарпатье нашли тела двух мужчин: пошли по грибы и не вернулись
Фото ГСЧС

На Прикарпатье нашли тела двух мужчин, которые пошли по грибы и потерялись в лесах.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook

Детали: Один мужчина – житель с. Пацикив Калушского района – исчез еще 31 июля. Он пошел по грибы и домой не вернулся.

К его поискам привлекли 5 горноспасателей, 4 работника полиции и местное население. Тело пропавшего в ур. Долины вблизи с. Пацикив нашел житель с. Пацикив 20 сентября.

Второй мужчина – житель с. Цинева Калушского района – исчез 18 сентября, он также пошел по грибы и не вернулся домой.

К поискам привлекли 16 спасателей, 5 единиц техники и 3 собаки.

Тело мужчины обнаружили утром 22 сентября между с. Рошняте и с. Ольховка Калушского района.

Возраста мужчин, а также причины их смерти в ГСЧС не называют.

Украинская правда
Темы: ГСЧСКарпаты
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