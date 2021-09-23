Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Прикарпатье нашли тела двух мужчин: пошли по грибы и не вернулись

Четверг, 23 сентября 2021, 10:52
Фото ГСЧС

На Прикарпатье нашли тела двух мужчин, которые пошли по грибы и потерялись в лесах.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook

Детали: Один мужчина – житель с. Пацикив Калушского района – исчез еще 31 июля. Он пошел по грибы и домой не вернулся.

К его поискам привлекли 5 горноспасателей, 4 работника полиции и местное население. Тело пропавшего в ур. Долины вблизи с. Пацикив нашел житель с. Пацикив 20 сентября.

Второй мужчина – житель с. Цинева Калушского района – исчез 18 сентября, он также пошел по грибы и не вернулся домой.

К поискам привлекли 16 спасателей, 5 единиц техники и 3 собаки.

Тело мужчины обнаружили утром 22 сентября между с. Рошняте и с. Ольховка Калушского района.

Возраста мужчин, а также причины их смерти в ГСЧС не называют.

Украинская правда
Темы: ГСЧСКарпаты


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке

Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Все новости...
ГСЧС
В столичном Гидропарке произошел пожар, нашли тело человека
Непогода бушевала в трех областях, 32 населенных пункта – без электрики
В субботу в ряде регионов сильные дожди и порывы ветра – ГСЧС
Последние новости
11:23
Минздрав относит к "оранжевым" аж 9 регионов Украины
11:18
Курс валют на 24 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:13
Разумков поздравил закон об олигархах, потому что там есть его правка о НАПК
11:01
США разрешили Коломойскому продать недвижимость, чтобы погасить долги
10:46
Новый канцлер Германии начнет с попыток найти общий язык с Путиным - политолог
10:44
Шмыгаль рассказал, как власти готовятся справляться с новой волной коронавируса
10:33
В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19
10:28
Кубраков предлагает вернуть Лещенко в набсовет УЗ
10:09
На Эльбрусе во время восхождения погибли 5 альпинистов
09:32
Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов
Все новости...