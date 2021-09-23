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Банда псевдополіцейських у Києві займалася розбоями та вимаганням

Четвер, 23 вересня 2021, 11:25
фото прокуратури

У Києві правоохоронці викрили групу псевдополіцейських, які займалися розбоями та вимаганням.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 7 учасників злочинного угруповання, четверо з яких є водіями служб таксі, вимагали гроші від наркозалежних осіб та осіб, які займаються збутом наркотичних речовин.

Зокрема, отримавши замовлення від клієнта про доставку посилки, водій  таксі розкривав відправлення і у разі виявлення наркотиків, повідомляв про це учасникам групи. Надалі спільники, видаючи себе за співробітників поліції, проводили удаване затримання особи, якій призначалася посилка.

Залякуючи потерпілих кримінальною відповідальністю, незаконно утримуючи їх проти волі, у тому числі із застосуванням спецзасобів, зловмисники вимагали від них грошові кошти у якості "відкупних" у розмірі від 2 тисяч гривень до 20 тисяч гривень, у тому числі за рахунок оргтехніки та інших цінних речей.

 

Наразі у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих.

Підозрювані - чоловіки віком від 25 до 33 років, мешканці столиці та області. Організатор - 28-річний киянин, уродженець Черкаської області.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється причетність цієї групи до низки аналогічних злочинів, скоєних на території столиці з лютого по вересень 2021 року.

Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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