Банда псевдополицейских в Киеве занималась разбоями и вымогательством

В Киеве правоохранители разоблачили группу псевдополицейських, которые занимались разбоями и вымогательством.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 7 участников преступной группировки, четверо из которых являются водителями служб такси, требовали деньги от наркозависимых лиц и лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ.

В частности, получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель такси раскрывал отправление и в случае обнаружения наркотиков, сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили якобы задержание лица, которому предназначалась посылка.

Запугивая пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживая их против воли, в том числе с применением спецсредств, злоумышленники требовали от них денежные средства в качестве "откупных" в размере от 2 тысяч гривен до 20 тысяч гривен, в том числе за счет оргтехники и других ценных вещей.

Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших.

Подозреваемые - мужчины в возрасте от 25 до 33 лет, жители столицы и области. Организатор - 28-летний киевлянин, уроженец Черкасской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется причастность этой группы к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы с февраля по сентябрь 2021 года.

Следственные действия продолжаются.