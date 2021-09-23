Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Банда псевдополицейских в Киеве занималась разбоями и вымогательством

Четверг, 23 сентября 2021, 11:25
Банда псевдополицейских в Киеве занималась разбоями и вымогательством
фото прокуратуры

В Киеве правоохранители разоблачили группу псевдополицейських, которые занимались разбоями и вымогательством.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 7 участников преступной группировки, четверо из которых являются водителями служб такси, требовали деньги от наркозависимых лиц и лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ.

В частности, получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель такси раскрывал отправление и в случае обнаружения наркотиков, сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили якобы задержание лица, которому предназначалась посылка.

Запугивая пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживая их против воли, в том числе с применением спецсредств, злоумышленники требовали от них денежные средства в качестве "откупных" в размере от 2 тысяч гривен до 20 тысяч гривен, в том числе за счет оргтехники и других ценных вещей.

 

Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших.

Подозреваемые - мужчины в возрасте от 25 до 33 лет, жители столицы и области. Организатор - 28-летний киевлянин, уроженец Черкасской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется причастность этой группы к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы с февраля по сентябрь 2021 года.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Киев
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: