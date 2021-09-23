В Італії визначились з "коронавірусними" правилами нового лижного сезону

Для допуску на витяги на гірськолижних курортах Італії в наступному сезоні вимагатимуть надавати ковід-сертифікат, також частково обмежать дозволену кількість пасажирів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa, такий протокол підписали представники галузі.

Для того, щоб користуватись підйомниками, потрібно буде надавати ковід-сертифікат. На витягах з відкритими сидіннями можна буде займати всі місця, у закритих кабінках - до 80%.

Продаж квитків максимально переводиться в онлайн, щоб уникати черг. Тако мають бути продумані шляхи пересування людей в зоні курорту, які б дозволяли уникати скупчень людей, і призначено персонал, який буде стежити за цим.

У місцях спільного користування та на підйомниках буде необхідно використовувати маску.

Нагадаємо, Італія першою у Європі зробила ковід-сертифікат обов'язковим для допуску на робочі місця, незалежно від професії.