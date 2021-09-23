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В Италии определились с "коронавирусными" правилам нового лыжного сезона

Четверг, 23 сентября 2021, 11:29

Для допуска на подъемники на горнолыжных курортах Италии в следующем сезоне будут требовать ковид-сертификат, также частично ограничат разрешенное количество пассажиров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такой протокол подписали представители отрасли.

Для того чтобы пользоваться подъемниками, нужно будет предоставлять ковид-сертификат. На подъемниках с открытыми сиденьями можно будет занимать все места, в закрытых кабинках - до 80%.

Продажа билетов максимально переводится в онлайн, чтобы избежать очередей. Также должны быть продуманы пути передвижения в зоне курорта, позволяющих избегать скоплений людей, и назначен персонал, который будет следить за этим.

В местах общего пользования и на подъемниках будет необходимо использовать маску.

Напомним, Италия первой в Европе сделала ковид-сертификат обязательным для допуска на рабочие места, независимо от профессии.

Темы: Италиятуризм


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