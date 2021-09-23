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СБУ затримала злочинну групу, яка викрала дитину депутата і вимагала $470 тисяч

Четвер, 23 вересня 2021, 11:30
СБУ затримала злочинну групу, яка викрала дитину депутата і вимагала $470 тисяч
Фото ілюстративне з сайту СБУ

СБУ затримала злочинну групу, яка викрала дитину депутата Полтавської облради і вимагала майже пів мільйона доларів за її звільнення.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей та вимаганням грошей за їх звільнення. Зловмисників зупинили "на гарячому" – після викрадення дитини одного із депутатів Полтавської обласної ради".

Деталі: Організував "схеми" чоловік, який наразі перебуває у Київському слідчому ізоляторі – його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю.   

Повідомляється, що зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської облради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Викуп за дочку депутата становив 470 тисяч доларів – їх мали перерахувати на електронний гаманець біткоїнами.

Повідомляється, що зловмисникам вдалося викрасти дівчинку. Батькам вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

Попри те, що викрадачі спілкувалися між собою та з батьками дитини через Телеграм-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет", правоохоронці змогли встановити їхнє місцезнаходження та затримати.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ та обрали запобіжні заходи.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Українська правда

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Теми: СБУПолтавамісцева влададіти
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