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СБУ задержала преступную группу, которая похитила ребенка депутата и требовала $470 тысяч

Четверг, 23 сентября 2021, 11:30
СБУ задержала преступную группу, которая похитила ребенка депутата и требовала $470 тысяч
Фото иллюстративное с сайта СБУ

СБУ задержала преступную группу, которая похитила ребенка депутата Полтавского облсовета и требовала почти полмиллиона долларов за его освобождение.

Источник: СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленников остановили "на горячем" –после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета".

Детали: Организовал "схему" мужчина, который сейчас находится в Киевском следственном изоляторе – его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью.

Сообщается, что злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского облсовета. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Выкуп за дочь депутата составил 470 тысяч долларов – их должны были перечислить на электронный кошелек биткоинамы.

Сообщается, что злоумышленникам удалось похитить девочку. Родителям они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Несмотря на то, что похитители общались между собой и с родителями ребенка через Телеграмм-канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", правоохранители смогли установить их местонахождение и задержать.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК и избрали меры пресечения.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Украинская правда

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Темы: СБУПолтаваместная властьдети
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