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Біля Ради відбулося зіткнення учасників акції та силовиків

Четвер, 23 вересня 2021, 11:53

Біля будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, з боку перетину з Шовковичній, сталося зіткнення учасників руху "SaveФОП" і правоохоронців.

Джерело: кореспондент "Інтерфакс-Україна" з місця подій

Деталі: За даними агентства, зіткнення сталося близько 11.20. Мітингувальники намагалися перекрити дорогу, але поліцейським і нацгвардейцам вдалося відтіснити їх до тротуару.

Як повідомлялося, у будівлі Верховної Ради в четвер проходить відразу три різних акції.

Одна з них під назвою "Збережіть спрощену систему оподаткування!" організована рухом "SaveФОП". Учасники вимагають від депутатів прийняти законопроект №3853-1 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо впровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та скасування корупційного механізму кеш-беки , а також проект закону №3993 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Теми: акціїКиївВерховна Рада


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