Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Рады произошло столкновение участников акции и силовиков

Четверг, 23 сентября 2021, 11:53
Возле Рады произошло столкновение участников акции и силовиков

Возле здания Верховной Рады по улице Грушевского, со стороны пересечения с Шелковичной, произошло столкновение участников движения "SaveФОП" и правоохранителей.

Источник: корреспондент "Интерфакс-Украина" с места событий

Детали: По данным агентства, столкновение произошло около 11.20. Митингующие пытались перекрыть дорогу, но полицейским и нацгвардейцам удалось оттеснить их к тротуару.

Как сообщалось, у здания Верховной Рады в четверг проходит сразу три разных акции.

Одна из них под названием "Сохраните упрощенную систему налогообложения!" организована движением "SaveФОП". Участники требуют от депутатов принять законопроект №3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно внедрения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения, восстановления права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций и отмена коррупционного механизма кэш-беки, а также проект закона №3993 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииКиевВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: