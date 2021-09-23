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Вбивство мера Симеїза у 2013-му: поліція затримала підозрюваного

Четвер, 23 вересня 2021, 12:31
Фото поліції

Поліція затримала жителя Львова за підозрою у вбивстві мера Сімеїза Кирила Костенка у 2013 році.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Львівські поліцейські затримали чоловіка за вбивство мера селищної ради АР Крим у 2013 році". 

 
Фото поліції

Деталі: У поліції традиційно не повідомляють, про чиє вбивство ідеться, але опис обставин злочину свідчить про те, що мова саме про розстріл мера Сімеїза Кирила Костенка.

Подія сталася у лютому 2013 року. Тоді невідомий розстріляв автомобіль, в якому знаходився мер .

Згодом правоохоронці знайшли спаленою автівку, яку кілер викрав напередодні, та зброю.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився мешканець Львова. Зловмисник, аби уникнути відповідальності, покинув територію України, і його оголосили в розшук.

Повідомляється, що кілька днів тому поліція отримала інформацію про перебування розшукуваного на території області.

21 вересня у Львові чоловіка затримали.

Під час обшуків поліцейські вилучили різну зброю та набої різного калібру, підроблені документи, видані на ім’я громадянина іншої країни, та "чорнові" записи.

 
Фото поліції 

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність затриманого до вчинення інших злочинів.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЛьвівКримвбивствополіція


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