Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Убийство мэра Симеиза в 2013: полиция задержала подозреваемого

Четверг, 23 сентября 2021, 12:31
Фото полиции

Полиция задержала жителя Львова по подозрению в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко в 2013 году.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Львовские полицейские задержали мужчину за убийство мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году".

 
Фото полиции 

Детали: В полиции традиционно не сообщают, о чьем именно убийстве идет речь, но описание обстоятельств преступления свидетельствует о том, что речь именно о расстреле мэра Симеиза Кирилла Костенко.

Убийство произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр.

Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался житель Львова. Злоумышленник, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины, и его объявили в розыск.

Сообщается, что несколько дней назад полиция получила информацию о пребывании разыскиваемого на территории области.

21 сентября во Львове мужчину задержали.

Во время обысков полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи.

 
фото полиции 

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство.

Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ЛьвовКрымубийствополиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: больше 8 тысяч новых случаев, 133 умерших

Украина – 3-я в Европе по распространению COVID-19

Российские самолеты залетели в запретную зону учений ВСУ

"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира

видеоЗеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы

ВСК по "вагнеровцам" заслушала Бурбу, но не в Раде

Все новости...
Львов
Садовый: Все школы Львова будут работать, но учителя должны иметь справку или тест
"Укрпочта" подписала соглашение на строительство сортировочного центра под Львовом
Больше всего желающих получить вакцину от COVID-19 во Львове и Виннице, а столица отстает
Последние новости
11:48
В Исландии проходят парламентские выборы
11:37
Венедиктова: Защита экс-командующего Воздушных сил затягивает передачу в суд дела АН-26
11:04
Brent подорожала до уровня октября 2018
10:43
Индикаторы МОЗ: количество "оранжевых" областей уменьшилось
10:16
Вечером в Киеве могут закрыть на вход три станции метро
10:09
В ночь на 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть недоступными
09:29
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
08:36
159 тысяч прививок против COVID сделали в пятницу
08:15
Коронавирус: больше 8 тысяч новых случаев, 133 умерших
08:00
Главные новости пятницы и ночи: усиленный кортеж Зеленского, "красная зона"
Все новости...