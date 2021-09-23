Убийство мэра Симеиза в 2013: полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала жителя Львова по подозрению в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко в 2013 году.
Источник: Нацполиция
Дословно: "Львовские полицейские задержали мужчину за убийство мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году".
Детали: В полиции традиционно не сообщают, о чьем именно убийстве идет речь, но описание обстоятельств преступления свидетельствует о том, что речь именно о расстреле мэра Симеиза Кирилла Костенко.
Убийство произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр.
Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие.
Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался житель Львова. Злоумышленник, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины, и его объявили в розыск.
Сообщается, что несколько дней назад полиция получила информацию о пребывании разыскиваемого на территории области.
21 сентября во Львове мужчину задержали.
Во время обысков полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи.
По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство.
Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.
Предыстория:
- Утром 26 февраля киллер расстрелял из автомата поселкового главу Симеиза "регионала" Костенко. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поссовета. У Костенко остались жена и пятеро детей.
- Милиция открыла уголовное производство по факту убийства, на территории автономии был введен план "Перехват", но киллеру удалось скрыться.
- Одной из основных версий следствия убийства Костенко была названа профессиональная деятельность погибшего.
- В апреле 2013 года прокурор АРК Вячеслав Павлов заявил, что есть лицо, которое обоснованно подозревается в убийстве Костенко.