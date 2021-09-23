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Убийство мэра Симеиза в 2013: полиция задержала подозреваемого

Четверг, 23 сентября 2021, 12:31
Убийство мэра Симеиза в 2013: полиция задержала подозреваемого
Фото полиции

Полиция задержала жителя Львова по подозрению в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко в 2013 году.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Львовские полицейские задержали мужчину за убийство мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году".

 
Фото полиции 

Детали: В полиции традиционно не сообщают, о чьем именно убийстве идет речь, но описание обстоятельств преступления свидетельствует о том, что речь именно о расстреле мэра Симеиза Кирилла Костенко.

Убийство произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр.

Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался житель Львова. Злоумышленник, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины, и его объявили в розыск.

Сообщается, что несколько дней назад полиция получила информацию о пребывании разыскиваемого на территории области.

21 сентября во Львове мужчину задержали.

Во время обысков полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи.

 
фото полиции 

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство.

Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ЛьвовКрымубийствополиция
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