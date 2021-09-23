Експерта білоруського центру не пускали в Україну

Правовому експерту Free Belarus Center росіянину Володимиру Жбанкову, який має посвідку на проживання в Україні, відмовили у в’їзді в Україну.

Джерело: Жбанков у коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 23 вересня експерт прилетів до Києва з Риги, але отримав відмову у в’їзді.

Джерело УП вказує, що Державна міграційна служба винесла щодо нього рішення про заборону на в’їзд в Україну.

Експерт вважає рішення про недопуск в Україну необгрунтованим та незаконним.

UPD: За даними джерела УП, пізніше того ж дня Жбанкова таки пропустили в Україну на підставі того, що Міграційна служба скасувала свою заборону.