Эксперта белорусского центра не пускали в Украину

Правовому эксперту Free Belarus Center россиянину Владимиру Жбанкову, который имеет вид на жительство в Украине, отказали во въезде в Украину.

Источник: Жбанков в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 23 сентября эксперт прилетел в Киев из Риги, но получил отказ во въезде.

Источник УП указывает, что Государственная миграционная служба вынесла по нему решение о запрете на въезд в Украину.

Эксперт считает решение о недопуске в Украину необоснованным и незаконным.

UPD: По данным источника УП, позже в тот же день Жбанкова таки пропустили в Украину на основании того, что Миграционная служба отменила свой запрет.