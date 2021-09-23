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Эксперта белорусского центра не пускали в Украину

Четверг, 23 сентября 2021, 12:55
Владимир Жбанков. фото с сайта "Фокус"

Правовому эксперту Free Belarus Center россиянину Владимиру Жбанкову, который имеет вид на жительство в Украине, отказали во въезде в Украину.

Источник: Жбанков в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 23 сентября эксперт прилетел в Киев из Риги, но получил отказ во въезде.

Источник УП указывает, что Государственная миграционная служба вынесла по нему решение о запрете на въезд в Украину.

Эксперт считает решение о недопуске в Украину необоснованным и незаконным.

 

UPD: По данным источника УП, позже в тот же день Жбанкова таки пропустили в Украину на основании того, что Миграционная служба отменила свой запрет.

Украинская правда
Темы: границаМиграционная служба


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