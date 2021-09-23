Мілевський завершив кар'єру футболіста

36-річний український футболіст Артем Мілевський оголосив про завершення професійної спортивної кар'єри.

Джерело: заява Мілевського на його youtube-каналі, "Суспільне"

Пряма мова: "Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго тікав від цього. Були у мене варіанти, були пропозиції. Але, напевно, я сказав собі – вистачить…"

Деталі: Цими словами почав своє відео-прощання Мілевський. Потім він прямо на футбольному полі "Динамо" сів за стіл і нібито написав лист собі молодшому, в якому закликав наступні покоління уникати його помилок під час футбольної кар'єри.

Пряма мова: "Артеме, пишу тобі з 2021 року. Попереду тебе чекає велика, яскрава, але складна кар'єра. Ти заб'єш у ворота "Барселони" і "Реала". Тебе будуть хотіти купити топклуби Європи. На чемпіонаті світу ти не зассишь і проб'єш паненкою.

У Києві тебе будуть дуже любити, вболівальники - обожнювати. І керівництво добре платити, але не відпускати. А ще тебе будуть любити київські дівчата. Але я трохи про інше…"

Більше деталей: Водночас футболіст не сказав, чим займатиметься далі.

Останнім клубом Артема Мілевського був ужгородський "Минай", у складі якого він грав з січня по червень 2021 року. До того упродовж 8 років він грав в чемпіонатах Хорватії, Білорусі, Угорщини та Росії.

Найтриваліша кар’єра футболіста була в клубі "Динамо Київ", де він відіграв 10 років.

Останній гол у професійній кар'єрі Мілевський забив у складі "Динамо Брест" - у листопаді 2020 року.

Довідково: 36-річний нападник Артем Мілевський за кар'єру відіграв більше 50 матчів у збірній України.

Усього зіграв за 11 клубів у кар'єрі, забив 127 голів.

Двічі був визнанеий найкращий гравцем України - у 2008 та 2009 роках.

4-разовий чемпіон України з "Динамо Київ", 3-разовий володар Кубка та Суперкубка України (теж з "Динамо"). Також ставав чемпіоном Білорусі та володарем Кубку у складі "Динамо Брест".